2018-03-07T15:13:16+03:00
Умные вещи

В Китае двухлетний мальчик заблокировал iPhone матери на 47 лет

Ребенок долго вводил неверный пароль, следующую попытку можно ему предоставят через 25 млн минут
Алексей КАРЕЛИН
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После каждого неверного ввода пароля для разблокировки iPhone следующую попытку можно произвести только через определенное времяПосле каждого неверного ввода пароля для разблокировки iPhone следующую попытку можно произвести только через определенное времяФото: REUTERS
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В Шанхае (Китай) двухлетний мальчик заблокировал iPhone свое мамы на 25 млн минут, или на 47,5 лет. Женщина оставила гаджет ребенку, чтобы он смотрел образовательные видеоролики. Как-то вышло, что экран погас и заблокировался. Ребенок пробовал разные комбинации цифр, пока мама не отобрала iPhone.

Мать ждала два месяца в надежде, что гаджет «передумает», но блокировка сохранилась. Тогда китаянка обратилась в сервис к технику Вею Чанлону.

«Не могла же я ждать реально 47 лет, чтобы потом рассказать своему внуку об ошибке его отца», - рассказал женщина South China Morning Post.

«В случае с этой женщиной был один выход - сбросить телефон на заводские настройки, потеряв все данные», - сказал Чанлон. По его словам, к нему однажды пришел клиент, у которого гаджет заблокировался на 80 лет.

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