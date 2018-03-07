В Китае двухлетний мальчик заблокировал iPhone матери на 47 лет

СЕГОДНЯ 15:13 2018-03-07T15:13:16+03:00

После каждого неверного ввода пароля для разблокировки iPhone следующую попытку можно произвести только через определенное время Фото: REUTERS

Ребенок долго вводил неверный пароль, следующую попытку можно ему предоставят через 25 млн минут

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В Шанхае (Китай) двухлетний мальчик заблокировал iPhone свое мамы на 25 млн минут, или на 47,5 лет. Женщина оставила гаджет ребенку, чтобы он смотрел образовательные видеоролики. Как-то вышло, что экран погас и заблокировался. Ребенок пробовал разные комбинации цифр, пока мама не отобрала iPhone.

Мать ждала два месяца в надежде, что гаджет «передумает», но блокировка сохранилась. Тогда китаянка обратилась в сервис к технику Вею Чанлону.

«Не могла же я ждать реально 47 лет, чтобы потом рассказать своему внуку об ошибке его отца», - рассказал женщина South China Morning Post.

«В случае с этой женщиной был один выход - сбросить телефон на заводские настройки, потеряв все данные», - сказал Чанлон. По его словам, к нему однажды пришел клиент, у которого гаджет заблокировался на 80 лет.