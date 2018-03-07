Суд приговорил оппозиционера Гальперина к двум годам условно

СЕГОДНЯ 15:14 2018-03-07T15:15:18+03:00

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Оппозиционный активист Марк Гальперин получил два года лишения свободы условно за публичные призывы к экстремизму. Такой приговор вынес Нагатинский суд Москвы в среду, 7 марта.

"Признать Гальперина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей) и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным", - передает "Интерфакс" со ссылкой на судью Наталью Борисенкову.

Между тем, оппозиционеру также запретили заниматься руководством общественными организациями в течение двух лет, и назначили трехлетний испытательный срок.

Адвокат активиста Алексей Липцер заявил, что в ближайшее время приговор суда будет обжалован.

Напомним, что Гальперин разместил в интернете несколько видеозаписей, снятых в августе и сентябре 2016 года на Красной площади, в которых правоохранители усмотрели призывы к экстремизму. Сам мужчина свою вину признавать отказался.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что оппозиционер неоднократно участвовал в несанкционированных акциях в Москве и привлекался к уголовной и административной ответственности.