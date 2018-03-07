Роспотребнадзор обнаружил около 440 случаев завышения цен в отелях перед ЧМ-2018
Роспотребнадзор обнаружил около 440 случаев завышения цен в российских отелях перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года.
Как сообщила федеральная служба, к 5 марта были проверены больше 7,4 тысяч гостиниц в России. По итогам проверок возбудили около 1 тысячи административных дел.
«В целом было выявлено 438 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 94 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что отели были оштрафованы в общей сложности на 2,6 млн рублей. Больше 150 организаций получили предостережения от федеральной службы.
Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах страны. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович был назначен главой оргкомитета по подготовке чемпионата «Россия-2018».