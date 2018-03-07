2018-03-07T15:21:02+03:00
Спорт

Роспотребнадзор обнаружил около 440 случаев завышения цен в отелях перед ЧМ-2018

К 5 марта служба проверила более 7,4 тысячи гостиниц, возбуждено около тысячи административных дел
Екатерина БОЛГОВА
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Роспотребнадзор выявил более 400 завышающих цены перед ЧМ-2018 отелейРоспотребнадзор выявил более 400 завышающих цены перед ЧМ-2018 отелей
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Роспотребнадзор обнаружил около 440 случаев завышения цен в российских отелях перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Как сообщила федеральная служба, к 5 марта были проверены больше 7,4 тысяч гостиниц в России. По итогам проверок возбудили около 1 тысячи административных дел.

«В целом было выявлено 438 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 94 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что отели были оштрафованы в общей сложности на 2,6 млн рублей. Больше 150 организаций получили предостережения от федеральной службы.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах страны. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович был назначен главой оргкомитета по подготовке чемпионата «Россия-2018».

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