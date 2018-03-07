2018-03-07T15:30:21+03:00
Экономика

В «Газпроме» объяснили, из-за чего вернули предоплату «Нафтогаза» за март

Предложения украинской стороны не соответствовали решению Стокгольмского арбитража, заявили в руководстве российского газового холдинга
Денис СУХОВ
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В «Газпроме» объяснили, из-за чего вернули предоплату «Нафтогаза» за мартВ «Газпроме» объяснили, из-за чего вернули предоплату «Нафтогаза» за мартФото: REUTERS
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«Газпром» был вынужден вернуть украинскому «Нафтогазу» предоплату за поставки газа в марте, так как предложения Киева по контракту противоречили решению Стокгольмского арбитража и содержали ряд неприемлемых условий. Об этом заявил журналистам зампред российского холдинга Александр Медведев.

«В феврале 2018 года «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подписанное с его стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало окончательному арбитражному решению от 22 декабря 2017 года, а также содержало ряд дополнительных условий, которые «Газпром» согласовать не готов», - рассказал Медведев.

Он также напомнил, что «Нафтогаз» заявил о необходимости корректировки отдельных статей контракта с «Газпромом» и отдельного соглашения к нему в соответствии с решением арбитража по тяжбе двух компаний. Однако в конечном итоге это так и не было сделано.

«Именно поэтому «Газпром» и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую», - подчеркнул Медведев.

Зампред «Газпрома» также прокомментировал расторжение контрактов с «Нафтогазом» на поставку Украине природного газа и транзит топлива по ее территории. Он отметил, что холдинг не только официально уведомил Киев о начале соответствующей процедуры, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон.

Как сообщал ранее сайт «КП», с 1 марта «Газпром» прекратил поставки газа Украине. На следующий день глава российской холдинга Алексей Миллер заявил, что «Газпром» расторгает все контракты с «Нафтогазом» после неблагоприятного решения Стокгольмского арбитража по тяжбе компаний.

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