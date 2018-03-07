2018-03-07T15:46:12+03:00
Спорт

Футболист «Пари Сен-Жермен» высморкался и вытер руку об Криштиану Роналду

Дани Алвес сделал это незаметно, приобняв португальца в одном из игровых эпизодов [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Что стало причиной такого поступка, стоит только гадать...Что стало причиной такого поступка, стоит только гадать...Фото: YouTube
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Бывший полузащитник каталонской «Барселоны», а ныне защищающий цвета французского «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес, совершил поступок, который далек не только от футбола, но и от джентельменского отношения к сопернику.

Все произошло во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и мадридским «Реалом». Во время одной из пауз, молодой человек под шумок высморкался и, подойдя к нападающему «сливочных» Криштиану Роналду, попросту вытер ладонь о рукав футболки обладателя «Золотого мяча-2017».

Видео курьеза доступно на YouTube-канале Bola Bundar, и его уже посмотрели тысячи пользователей. На замедленном повторе видно - Алвес высморкался, после чего, приобняв португальца, растер содержимое ладони о его футбольный свитер.

Футболист Пари Сен-Жермен высморкался и вытер руку об Криштиану Роналду .

Что стало причиной столь неприязненного поступка, стоит только гадать. Как вариант, извечный спор между «Реалом» и «Барсой», цвета которой защищал не так давно Алвес. Игроки обоих испанских футбольных грандов из поколения в поколение испытывают непримиримое отвращение к сопернику.

По ходу же этого матча игроки неоднократно вступали в перепалки друг с другом, в одном моменте Роналду даже резко отмахнулся от соперника, но судья не стал его за это наказывать.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. Выиграв оба матча королевский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов,

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