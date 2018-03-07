Актер Баширов ответил на внесение его в «черный список» Украины

СЕГОДНЯ 15:53 2018-03-07T15:53:45+03:00

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Актер театра и кино Александр Баширов посмеялся над включением его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В перечень добавляют людей, которые посетили Крым без согласования с Киевом или открыто поддерживают Донбасс. По словам Баширова, он был и на Донбассе, и в Крыму, но давно.

«Я давно был в Донбассе и Крыму, еще в 2014 году. Раз решили… Апофеоз фантасмагории. Чего тут комментировать - безумие. Я не могу на это реагировать без сатиры, юмора. Поражен бесконечностью деградации», - сказал Баширов RT.

6 марта на сайте министерства культуры Украины появился указ об обновлении «черного списка». В него добавили семь россиян.

«Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Миньков Александр Витальевич, Баширов Александр Николаевич, Долматов Алексей Сергеевич, Фрейндлих Алиса Бруновна, Цыганова Виктория Юрьевна, Буйнов Александр Николаевич, Долина Лариса Александровна», - говорится в сообщении.