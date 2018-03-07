2018-03-07T16:25:54+03:00
Политика

«Газпром» предложил «Нафтогазу» дату для проведения переговоров

Ранее компания заявила о расторжении контрактов на поставку и транзит газа
Алексей КАРЕЛИН
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"Газпром" не только направил 5 марта уведомление "Нафтогазу" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату встречи сторон"Газпром" не только направил 5 марта уведомление "Нафтогазу" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату встречи сторонФото: REUTERS
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«Газпром» не только уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, но и предложил дату для переговоров. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«"Газпром" не только направил 5 марта сего года уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон», - передает слова Медведева РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, российская компания прекратила поставку газа на Украину и заявила о расторжении соответствующих контрактов. Незадолго до этого Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,6 млрд. Российская компания намерена обжаловать решение.

Несмотря на еще не окончившееся судебное разбирательство, «Нафтогаз» собирается добиться от «Газпрома» выплаты названной суммы и процентов по ней. Как сообщил представитель «Нафтогаза», каждый день просрочки обойдется «Газпрому» в $500 тысяч.

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