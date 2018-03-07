Президент ФРГ выступил против смены слов гимна на гендерно нейтральные

СЕГОДНЯ 16:32 2018-03-07T16:32:13+03:00

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не видит необходимости в смене отдельных слов национального гимна на гендерно нейтральные.

Напомним, что с таким предложением в правительство ФРГ обратилась уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг. По ее мнению, правильнее было бы заменить фразу "братски с сердцем и рукой" на "отважно с сердцем и рукой", а слово "отечество" исправить на "родину".

"Я против того, чтобы менять текст", - высказался Штайнмайер в интервью, опубликованном на сайте газеты "Saarbrücker Zeitung".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что такой же позиции придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, нынешняя форма гимна является традиционной, что "весьма удовлетворительно".

Между тем, отметим, что последний раз текст национальной песни ФРГ изменялся после Второй мировой войны.