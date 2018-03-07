Страны-члены ЕС получили стратегию отношений с Британией после Brexit

СЕГОДНЯ 16:46 2018-03-07T16:46:02+03:00

Принятие проекта второго этапа переговоров будет обсуждаться на саммите Евросоюза в конце марта

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Глава Европейского совета Дональд Туск направил лидерам 27 стран-членов ЕС проект стратегии, прописывающей направления отношений с Великобританией, после ее выхода из сообщества. Принятие данного документа будет обсуждаться на саммите Евросоюза, который пройдет 22-23 марта.

"Два часа назад я послал 27 лидерам проект стратегии по будущим отношениям с Великобританией после Brexit. Я надеюсь, что она будет принята на саммите в марте", - цитирует ТАСС Туска.

Он подчеркнул, что после выхода королевства из Евросоюза единственным возможным вариантом сохранения общего рынка останется заключение соглашения о зоне свободной торговли, которые бы предусматривало нулевые тарифы на товары и обхват всех секторов экономики.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала предложенный Туском проект документа по Brexit. По ее мнению, такое соглашение подрывает внутренний рынок и структурную целостность государства.