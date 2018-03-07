Путин заявил, что его не ранит оценка западных экспертов как «злодея»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его эмоционально не ранит оценка западных экспертов как "злодея". По его словам, единственный по- настоящему волнующий ориентир - это интересы России.
"Вы знаете, нет. Я, во-первых, к этому давно привык", - сказал Путин, отвечая на вопрос Владимира Соловьева в фильме "Миропорядок 2018" о том, ранит ли его такая оценка эмоционально.
Во-вторых, как отметил глава государства, "есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки".
"Этот маяк - интересы Российской Федерации и ее народа. Если я чувствую, что я по этому (ориентиру) никуда не сверну, иду правильно, все остальное вообще меня не интересует, просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны", - сказал президент.
Говоря о том, какого это ощущать себя "злодеем", Путин порекомендовал "спросить у злодеев". Он отметил, что "это мнение западных источников, и то не всех".