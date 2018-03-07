Путин заявил, что его не ранит оценка западных экспертов как «злодея»

СЕГОДНЯ 16:49 2018-03-07T16:49:07+03:00

По словам президента РФ, единственный ориентир, который его по- настоящему волнует - это интересы России

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что его эмоционально не ранит оценка западных экспертов как "злодея". По его словам, единственный по- настоящему волнующий ориентир - это интересы России.

"Вы знаете, нет. Я, во-первых, к этому давно привык", - сказал Путин, отвечая на вопрос Владимира Соловьева в фильме "Миропорядок 2018" о том, ранит ли его такая оценка эмоционально.

Во-вторых, как отметил глава государства, "есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки".

"Этот маяк - интересы Российской Федерации и ее народа. Если я чувствую, что я по этому (ориентиру) никуда не сверну, иду правильно, все остальное вообще меня не интересует, просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны", - сказал президент.

Говоря о том, какого это ощущать себя "злодеем", Путин порекомендовал "спросить у злодеев". Он отметил, что "это мнение западных источников, и то не всех".