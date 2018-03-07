2018-03-07T17:14:12+03:00
В мире

Дональд Туск: Трамп и США проиграют торговые войны

Глава Евросоюза предупредил заокеанского коллегу быть осторожнее в своих желаниях
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Глава Европейского совета Дональд ТускГлава Европейского совета Дональд ТускФото: REUTERS
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Анонсированные главой Белого дома Дональдом Трампом, при помощи увеличения пошлин на сталь и алюминий, торговые войны, продолжают бередить умы европейских экономистов и политиков самого различного уровня. Не остался в стороне и глава Европейского совета Дональд Туск.

Высокопоставленный европейский чиновник прокомментировал недавнее высказывание Трампа о том, что «торговые войны» — на пользу Америке и их легко выиграть», - сообщает ТАСС.

"Трамп сказал недавно, что, я цитирую, "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть". Но все наоборот. Торговые войны - это плохо, и их легко проиграть", - парировал слова коллеги Дональд Туск.

1 марта Дональд Трамп заявил о введении пошлин на сталь и алюминий для стран экспортеров данного сырья на 25% и 10% соответственно. Данная экономическая инициатива миллиардера вызвала резкое неприятие в Европе. В ЕС пригрозили главе США ответными мерами.

2 марта Трамп заявил, что его страна не боится торговых войн с какой бы то ни было державой, скорее наоборот — видит в них экономическое благо. "В условиях когда наша страна теряет много миллиардов долларов на торговле с практически каждым государством, с которым ведет дела, торговые войны - это благо", - заявил хозяин Овального кабинета.

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