2018-03-07T17:53:17+03:00
Политика

Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы

Националисты заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета и зашли в гримерку певицы перед выступлением
Екатерина БОЛГОВА
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Украинская певица Ирина БилыкУкраинская певица Ирина БилыкФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Народная артистка Украины Ирина Билык раскритиковала политику России в отношении ее страны, как того требовали радикалы, угрожающие сорвать концерт концерт певицы во Львове.

Как сообщает издание Zaxid.net, националисты заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета, а затем попали в гримерку артистки перед выступлением. Они потребовали от певицы "признать оккупацию Крыма".

По словам Билык, российские граждане, одним из которых является ее муж, не являются агрессорами.

"Я знаю точно, что мой муж не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно", — сказала артистка.

При этом подчинилась требованию радикалов и раскритиковала политику России в отношении Киева, после этого вход в театр был освобожден.

Муж певицы — российский фотограф и режиссер Аслан Ахмадов. В июне прошлого года радикалы попытались сорвать концерт Билык в Одессе, устроив драку с полицией.

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