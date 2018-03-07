2018-03-07T18:09:02+03:00
Экономика

Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих

В Национальной гвардии уверены в успешной работе задействованных организаций
Алексей КАРЕЛИН
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В ноябре 2017 года Росгвардия приостановила деятельность поставщика наркотических обезболивающих ФГУП «Спецсвязь»В ноябре 2017 года Росгвардия приостановила деятельность поставщика наркотических обезболивающих ФГУП «Спецсвязь»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Федеральная служба войск нацгвардии отвергла возможность срыва поставок наркотических обезболивающих, о чем ранее заявлял Минздрав. Все задействованные в обороте организации работают успешно, утверждают в Росгвардии.

«Информация о якобы затруднениях при поставках наркотических лекарственных средств, применяемых в медицинских целях, в различные регионы страны, не соответствует действительности», - рассказали в Росгвардии ТАСС.

По словам представителя службы, между предприятием Росгвардии «Охрана», Минздравом, «Спецсвязью» и другими организациями «сложилось конструктивное взаимодействие». Оно позволяет обеспечить бесперебойные поставки лекарственных средств и минимизировать стоимость этих услуг.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о проекте Минздрава, в котором министерство предложило изменить правила перевозок упомянутых средств. Инициативу Минздрав объяснил опасением повторения прошлогодней ситуации. Тогда Росгвардия приостановила деятельность поставщика «Спецсвязи». Отправителям и получателям предложили воспользоваться услугами филиалов госпредприятия.

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