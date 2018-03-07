2018-03-07T18:02:23+03:00
Происшествия

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек

Толчки были зафиксированы неподалеку от города Тари
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Мощеное землетрясение произошло в центральной части Папуа-Новой ГвинеиМощеное землетрясение произошло в центральной части Папуа-Новой ГвинеиФото: REUTERS
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В центральной части Папуа-Новой Гвинеи произошло крупное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 6,7. В результате стихии погибли 18 человек. Об этом сообщил глава администрации провинции Хела Уильям Бандо.

«Я только что получил сообщения о том, что 18 человек погибли прошлой ночью», - цитирует сообщение чиновника телеканал «360».

Эпицентр землетрясения был расположен в 57 километрах к юго-западу от города Тари. Очаг залегал на глубине 33 километров.

Предыдущее землетрясение магнитудой 6,0 балла случилось в воскресенье, 4 марта. До этого подземные толчки были зафиксированы в конце февраля текущего года. 25 февраля в результате землетрясения мощностью 7,5 балла погибло 50 человек. Подземные толчки были зафиксированы в центральной части региона. Эпицентр находился в 117 километрах в западе от города Менди, передает сайт argumenti.ru.

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