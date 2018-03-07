2018-03-07T18:08:08+03:00
Экономика

За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов

Объем международных резервов по состоянию на 2 марта составил 452,3 млрд долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларовМеждународные резервы России выросли на 1,4 млрд долларовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За минувшую неделю международные резервы России увеличились на 0,3% и по данным на 2 марта составили 452,3 млрд долларов. Как сообщает Банк России, 23 февраля международные резервы России составляли 450,9 млрд долларов.

«Объем международных резервов по состоянию на 2 марта составил 452,3 млрд долларов, увеличившись за неделю на 1,4 млрд долларов, или на 0,3%, в результате привлечения Банком России иностранной валюты по операциям «валютный своп» с банками-резидентами и приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении Центробанка.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и ряда других резервных активов.

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