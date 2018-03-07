2018-03-07T19:02:59+03:00
Политика

Встреча Путина с медведем попала на видео

Президент рыбачил во время отдыха, когда совсем рядом с ним прошел хищник [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин в свободное от работы время не прочь порыбачитьПрезидент России Владимир Путин в свободное от работы время не прочь порыбачитьФото: скрин с видео
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В Сети появилось видео, на которой запечатлена встреча российского президента Владимира Путина с медведем.

Известно, что это произошло во время отдыха главы государства в одном из регионов нашей страны. На кадрах видно, что Путин стоит на деревянном мостике с удочкой и беседует с журналистом. В этот момент совсем рядом с ними в водоеме возникает бурый медведь.

Президент на мгновение замирает и призывает своих спутников посмотреть на хищника. Медведь же в ответ ненадолго замирает и смотрит прямо в сторону главы государства.

Видео встречи Путина с медведем.Опасная встреча президента с хищником случилась во время отдыха в одном из регионов России

Между тем, данные кадры являются частью нового документального фильма "Миропорядок 2018", который состоит из нескольких интервью с Путиным. Над его созданием трудились такие журналисты как Владимир Соловьев и Саида Медведева.

Ранее сайт kp.ru сообщал, именно в этом фильме прозвучали слова президента России о том, что развал СССР привел к вторжению США в Ирак.

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