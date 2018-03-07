Встреча Путина с медведем попала на видео
В Сети появилось видео, на которой запечатлена встреча российского президента Владимира Путина с медведем.
Известно, что это произошло во время отдыха главы государства в одном из регионов нашей страны. На кадрах видно, что Путин стоит на деревянном мостике с удочкой и беседует с журналистом. В этот момент совсем рядом с ними в водоеме возникает бурый медведь.
Президент на мгновение замирает и призывает своих спутников посмотреть на хищника. Медведь же в ответ ненадолго замирает и смотрит прямо в сторону главы государства.
Видео встречи Путина с медведем.Опасная встреча президента с хищником случилась во время отдыха в одном из регионов России
Между тем, данные кадры являются частью нового документального фильма "Миропорядок 2018", который состоит из нескольких интервью с Путиным. Над его созданием трудились такие журналисты как Владимир Соловьев и Саида Медведева.
Ранее сайт kp.ru сообщал, именно в этом фильме прозвучали слова президента России о том, что развал СССР привел к вторжению США в Ирак.