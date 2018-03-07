Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа

СЕГОДНЯ 18:33 2018-03-07T18:33:18+03:00

Такое решение было принято в связи с обнаружением опасного вредителя в ручной клади одного из пассажиров

Изменить размер текста: A A

С 12 марта ввоз в Россию овощей, фруктов и другой абхазской продукции, попадающей под критерии подкарантинной, будет временно запрещен. Такое заявление сделали в пресс-службе Россельхознадзора.

Данные меры были приняты в связи с обнаружением в ручной клади одного из пассажиров коричнево-мраморного клопа, способного быстро размножаться и наносить серьезный ущерб сельскому хозяйству. Отмечается, что ограничения на провоз отдельной продукции в багаже позволит избежать заноса и распространения вредителя по территории России.

Между тем, по данным "Интерфакса", экономический ущерб в случае проникновения насекомого в нашу страну может составить более 2 млрд рублей в год.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что с 2015 года коричнево-мраморный клоп стал активно размножаться в Грузии и Абхазии. Также вредитель был выявлен на территории Краснодарского края.