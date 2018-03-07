2018-03-07T18:42:46+03:00
Экономика

Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий

Продукты не прошли фито-санитарный контроль
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Россельхознадзор опубликовал список белорусских предприятий, чьи товары попали под запрет по фито-санитарному контролю.Россельхознадзор опубликовал список белорусских предприятий, чьи товары попали под запрет по фито-санитарному контролю.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Существенные нарушения производства продукции животноводческого производства на ряде белорусских предприятий привели к тому, что уже с 9 марта их ввоз на территорию России будет запрещен. Россельхознадзор 7 марта опубликовал список предприятий страны-соседа, чьи товары попали под запрет по фито-санитарному контролю.

На предприятии «Агрокомбинат «Снов» российскими экспертами был выявлен в мясе птицы опасное вещество доксициклин. В «Беловежских сырах» - ципрофлоксацин в молочной сыворотке, что может, при попадании в человеческий организм вызвать сильное расстройство желудка.

Что до «Несвижского завода детского питания», то предприятие использовало при производстве питьевого ультрапастеризованного молока сухие компоненты. Что по российскому ГОСТу совершенно недопустимо, приводит информацию сайт Россельхознадзора.

Также опубликован список ряда белорусских предприятий, которые в самое ближайшее время ждет проверка экспертов российского ведомства.

В конце февраля Россельхознадзор предупредил, что с начала марта на ввоз молочной продукции из Белоруссии будет введен запрет. Эта информация вызвала резонанс в Минске. Свое негативное мнение на этот счет высказал президент страны Александр Лукашенко.

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