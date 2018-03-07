Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС

СЕГОДНЯ 18:46 2018-03-07T18:50:29+03:00

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В канун приближающегося праздника 8 марта с поздравительным видеообращением ко женщинам планеты обратился командир экипажа 55-ой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) россиянин Антон Шкаплеров. Летчик-космонавт пожелал представительницам прекрасного пола оставаться всегда красивыми и любимыми. Видеообращение космонавта опубликовано на YouTube.

«Дорогие дамы! Поздравляю вас с космической орбиты и желаю в этот замечательный весенний день любви и счастья, красоты и радости! Ради вас, наших мам, жён, сестер, подруг, дочерей мы, мужчины, готовы на подвиг», — сказал Шкаплеров в поздравительном ролике, опубликованном на странице «Роскосмоса» в Сети.

Нынешний состав 55-ой космической экспедиции состоит из россиянина Антона Шкаплерова, американского астронавта Скотта Тингла и японца Норисиге Канаи.