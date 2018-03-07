Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер

СЕГОДНЯ 19:12 2018-03-07T19:12:47+03:00

Предприниматель скончался в Германии в возрасте 90 лет

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В понедельник, 5 марта, в Германии умер бывший глава корпорации Nestle Гельмут Маухер. Сметь настигла предпринимателя в возрасте 90 лет в его резиденции в Бад-Хомбург. Такое заявление сделали в среду в самой компании.

"Гельмут Маухер был очень уважаемой и харизматичной личностью, сильным и дальновидным лидером, который посвятил большую часть своей жизни Nestle", — прокомментировал кончину бизнесмена действующий председатель совета директоров корпорации Пол Бюльке.

На сайте Nestle сообщается, что все руководство компании приносит искренние соболезнования родным и близким умершего.

Между тем, отметим, что данное предприятие по производству продуктов питания является одним из крупнейших в мире. Майхер стал исполнительным вице-премьером компании еще в 1980 году, а с 1997 по 2000 год занимал должность председателя совета директоров.