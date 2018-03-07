2018-03-07T19:41:21+03:00
Политика

Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани

Так, главы Турции и Ирана обсудили ситуацию в сирийской Восточной Гуте
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президенты Ирана, России и Турции Хасан Роухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганПрезиденты Ирана, России и Турции Хасан Роухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В среду, 7 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщил источник в канцелярии турецкого лидера.

"Президенты Турции и Ирана обсудили в ходе телефонных переговоров последние события в Сирии, в первую очередь ситуацию в Восточной Гуте", - сказал источник журналистам.

Он подчеркнул, что стороны отметили значимость и необходимость совместных усилий стран-гарантов, которые способны обеспечить перемирие в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Также Эрдоган и Роухани обсудили трехсторонний саммит, проведение которого запланировано на апрель. Отметим, что для участия в данном мероприятии в Стамбул прибудут и представители российской стороны

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, трехсторонняя встреча лидеров РФ, Ирана и Турции проходила также в ноябре прошлого года в Сочи. По его итогам было принято совместное заявление, определяющее приоритетные сферы сотрудничества трех стран по сирийскому урегулированию.

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