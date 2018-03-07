2018-03-07T19:59:19+03:00
В мире

Ушел из жизни последний диктатор Аргентины

Рейнальдо Биньоне отбывал несколько назначенный ему пожизненных сроков в аргентинской военной тюрьме
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Рейнальдо Биньоне отбывал несколько назначенный ему пожизненных сроков в аргентинской военной тюрьмеРейнальдо Биньоне отбывал несколько назначенный ему пожизненных сроков в аргентинской военной тюрьмеФото: REUTERS
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На 91-ом году жизни скончался организатор военной хунты в Аргентине в начале 80-х годов прошлого века Рейнальдо Биньоне, которого на родине еще называли последний диктатор страны.

Неделю назад Биньоне почувствовал себя плохо и был доставлен из тюрьмы, где отбывал пожизненный срок, в один из военных госпиталей, сообщал местный телеканал Todo Noticias.

В марте 1976 года к власти в Аргентине пришли представители военной хунты во главе с генералом Хорхе Виделлой. После чего в стране была приостановлена деятельность всех политических партий, введен комендантский час и наступил период жестоких репрессий. Без вести пропало более 18 тысяч граждан страны.

В июле 1982 года Биньоне стал последним президентом Аргентины, назначенным военной хунтой. В декабре 1983 года он передал власть гражданскому правительству президента Рауля Альфонсина. После смены правительства, Биньоне был арестован, судим за участие и поддержку военной хунты, и по сей день отбывал назначенные ему сразу несколько пожизненных сроков.

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