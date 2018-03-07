Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией

СЕГОДНЯ 20:03 2018-03-07T20:03:47+03:00

Дружеский и конструктивный настрой американцев так и не преобразуется в конкретные дела

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Конгрессе процветает русофобия, поэтому даже конструктивный настрой американских коллег в результате не преобразовывается в конкретные дела.

По словам дипломата, при вступлении в должность в августе 2017 года ему был оказан действительно "теплый и дружеский прием" в Белом доме и Госдепартаменте, однако сейчас многие деятели боятся критики и отказываются от общения с главой диппредставительства РФ.

"Конгрессом [США], одержимым русофобией, движут политически мотивированные эмоции, а не ясно мыслящий ум", - сказал Антонов в интервью газете Politico.

Между тем, в самом издании сообщается о том, что американские законодатели начали опасаться встречи с российским послом после того, как шумиха возникла вокруг министра юстиции Джеффа Сеншса, который будучи еще сенатором решил побеседовать с предшественником Антонова Сергеем Кисляком.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что русофобские настроение давно "гуляют" в зарубежных СМИ, о чем свидетельствует огромное количестве безосновательных обвинений в адрес нашей страны.