В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД

7 Март 20:14 2018-03-07T20:14:23+03:00

Разделят ли они оба сотрудника ДПС штраф между собой, или напарник откажется от джентельменского поступка, остается загадкой Фото: принтскрин видео.

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В Киргизии произошел не совсем характерный для современных реалий на постсоветском пространстве случай. Инспектор Управления обеспечения безопасности и дорожного движения (УОБДД) составил в отношении своего же напарника административный протокол о нарушении ПДД в части парковки автотранспорта. Теперь его коллеге хочешь не хочешь, а придется заплатить штраф.

Однако сразу стоит заметить, что с корпоративной солидарностью в киргизских инспекторов все в порядке. Следовать букве закона и оштрафовать коллегу правоохранителя вынудил проходящий мимо гражданин. Мужчина заметил, что машина экипажа припаркована в неположенном месте и решил проявить активную гражданскую позицию. Молодой человек потребовал инспекторов оформить их правонарушение процессуально и в соответствии с действующим законодательством.

На ролике, размещенном в Сети, видно, как молодой человек с включенной камерой на мобильном телефоне вежливо интересуется у инспекторов, почему они нарушают правила дорожного движения. После требования составить протокол, правоохранителям ничего не остается, как наказать самих себя.

Неужели? Самый разумный инспектор в Кыргызстане!. Инспектор Управления обеспечения безопасности и дорожного движения составил в отношении своего же напарника административный протокол о нарушении ПДД

Разделят ли они оба сотрудника ДПС штраф между собой, или напарник откажется от джентельменского поступка, остается загадкой.