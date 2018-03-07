2018-03-07T20:14:23+03:00
Общество

В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД

Следовать букве закона правоохранителя вынудил проходящий мимо активный гражданин [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Разделят ли они оба сотрудника ДПС штраф между собой, или напарник откажется от джентельменского поступка, остается загадкойРазделят ли они оба сотрудника ДПС штраф между собой, или напарник откажется от джентельменского поступка, остается загадкойФото: принтскрин видео.
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В Киргизии произошел не совсем характерный для современных реалий на постсоветском пространстве случай. Инспектор Управления обеспечения безопасности и дорожного движения (УОБДД) составил в отношении своего же напарника административный протокол о нарушении ПДД в части парковки автотранспорта. Теперь его коллеге хочешь не хочешь, а придется заплатить штраф.

Однако сразу стоит заметить, что с корпоративной солидарностью в киргизских инспекторов все в порядке. Следовать букве закона и оштрафовать коллегу правоохранителя вынудил проходящий мимо гражданин. Мужчина заметил, что машина экипажа припаркована в неположенном месте и решил проявить активную гражданскую позицию. Молодой человек потребовал инспекторов оформить их правонарушение процессуально и в соответствии с действующим законодательством.

На ролике, размещенном в Сети, видно, как молодой человек с включенной камерой на мобильном телефоне вежливо интересуется у инспекторов, почему они нарушают правила дорожного движения. После требования составить протокол, правоохранителям ничего не остается, как наказать самих себя.

Неужели? Самый разумный инспектор в Кыргызстане!. Инспектор Управления обеспечения безопасности и дорожного движения составил в отношении своего же напарника административный протокол о нарушении ПДД

Разделят ли они оба сотрудника ДПС штраф между собой, или напарник откажется от джентельменского поступка, остается загадкой.

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