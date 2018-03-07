2018-03-07T20:38:50+03:00
В мире

В аэропорту Нью-Йорка почти половина рейсов были отменены из-за снега

Воздушная гавань продолжает организовывать взлеты и вылеты с "минимальными задержками"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пассажиров просят уточнять информацию о своих рейсах заранееПассажиров просят уточнять информацию о своих рейсах заранееФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди отменил почти половину всех рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Так, в среду, 7 марта, не смогли вылететь и прибыть 467 самолетов, что составляет около 40% от общего числа ежедневных полетов. Такое заявление сделали в пресс-службе воздушной гавани.

"Рейсы прибывают и вылетают с минимальными задержками, но мы настоятельно рекомендуем пассажирам уточнять всю информацию о рейсов у своих перевозчиков до прибытия в аэропорт", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере учреждения.

Между тем, по данным национальной метеослужбы, в ближайшие восемь часов в самом Нью-Йорке и его окрестностях ожидается сильный снегопад.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале февраля из-за непогоды в США было отменено почти 1,5 тысячи рейсов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство
Посольство РФ о заявлениях Хезер Науэрт: в Госдепе что-то сломалось
В Париже подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин
В США отменили более трех тысяч авиарейсов из-за снежной бури
Погода в Москве на 8 марта 2018 года: в Международный женский день в столице выглянет солнце
Каир одобрил создание совместной с Россией промзоны на Суэцком канале
Германия готова ответить США на введение пошлин вместе с ЕС
Киев начал опись и арест имущества «Газпрома» на Украине
Венская полиция задержала мужчину, нападавшего на прохожих с ножом
Американский генерал объявил о крупных учениях НАТО у границ России
Пентагон признал неспособность ПРО США противостоять России и Китаю
СМИ: Скрипаль, его дочь и полицейский находятся в коме