В аэропорту Нью-Йорка почти половина рейсов были отменены из-за снега

7 Март 20:38 2018-03-07T20:38:50+03:00

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Нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди отменил почти половину всех рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Так, в среду, 7 марта, не смогли вылететь и прибыть 467 самолетов, что составляет около 40% от общего числа ежедневных полетов. Такое заявление сделали в пресс-службе воздушной гавани.

"Рейсы прибывают и вылетают с минимальными задержками, но мы настоятельно рекомендуем пассажирам уточнять всю информацию о рейсов у своих перевозчиков до прибытия в аэропорт", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере учреждения.

Между тем, по данным национальной метеослужбы, в ближайшие восемь часов в самом Нью-Йорке и его окрестностях ожидается сильный снегопад.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале февраля из-за непогоды в США было отменено почти 1,5 тысячи рейсов.