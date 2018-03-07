Неизвестный открыл стрельбу в ресторане в США: погиб один человек

7 Март 21:31 2018-03-07T21:32:04+03:00

Еще трое пострадавших в результате инцидента были доставлены в больницу

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Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из старейших гриль-ресторанов американского штата Алабама. В результате инцидента погиб один человек. еще трое получили ранения. Такое заявление сделали в местном полицейском отделении.

Известно, что инцидент произошел примерно в 6:30 утра в среду, 7 марта, в городе Хёртсборо. Мужчина, личность которого пока не раскрывается, зашел в заведение под названием City Grill Cafe и по невыясненным пока причинам открыл огонь. Жертвой происшествия стал хозяин ресторана, 69-летний Донни Хьюз, семья которого открыла кафе еще в 1954 году.

После содеянного злоумышленник покинул помещение и забаррикадировался в своем доме. Именно там он был арестован сотрудниками полиции, передает телеканал WRBL.

Между тем, по некоторым данным, стрелок страдает психическими расстройствами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, 2 марта стрельба также была открыта в кампусе Центрального Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант. Тогда жертвами инцидента стали два человека.