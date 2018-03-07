Власти Словакии обсудят варианты выхода из кризисной ситуации

7 Март 22:33 2018-03-07T22:33:32+03:00

Многие граждане Словакии винят в убийстве журналиста властей, которые допустили распространение влияния мафиозной группировки на территории республики Фото: REUTERS

Обстановка в стране серьезно накалилась после того, как был застрелен 27-летний журналист Ян Куциак

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Президент Словакии Андрей Киска проведет встречу с председателем парламента Андреем Данко и премьер-министром Робертом Фицо, в ходе которой политики обсудят сложившуюся в стране кризисную ситуацию. Об этом в среду сообщил сам глава государства.

"Я решил принять предложение главы парламента и провести такую встречу в пятницу. Но она имеет смысл только в том случае, если принесет конкретный результат. Я в любом случае предложу свои варианты решения", - сказал Киска.

Он подчеркнул, что сейчас политики должны искать пути выхода из кризиса, а расследование резонансного убийства словацкого журналиста Яна Куциака стоит оставить правоохранительным органам.

Между тем, в качестве решений сложившейся ситуации президент предлагает или серьезную реконструкцию правительства, или проведение досрочных выборов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 26 февраля недалеко от города Трнава были обнаружены тела застреленных 27-летнего репортера сетевого издания Aktuality.sk и его невесты Мартины Кушнировой. По версии следствия, молодого человека устранили члены итальянской мафиозной группировки "Ндрангета". Именно их махинации журналист расследовал в последнее время.