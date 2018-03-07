2018-03-07T22:47:51+03:00
Политика

Пушков: Порошенко выложит "последние копейки" за нероссийский газ

Сенатор рассказал, чем обернется расторжение контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" для Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments23
Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал президенту Украины Петру Порошенко воздержаться от угроз в адрес "Газпрома", ведь в итоге именно он больше всех потеряет от происходящих сейчас событий.

"Порошенко угрожает: мол, "Газпром" заплатит все до копейки. Первое: не следует делит шкуру ещё не убитого медведя. И второе: когда Газпром в итоге все же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится.", - написал сенатор в своем Twitter.

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. Однако российскую компанию такое решение не устроило, и она начала процедуры по расторжению контрактов с украинским концерном.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в среду 7 марта глава правительства незалежной Владимир Гройсман поручил Минюсту и "Нафтогазу" подготовиться к аресту зарубежных счетов "Газпрома", на случай если он откажется производить выплаты по арбитражу.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство
Посольство РФ о заявлениях Хезер Науэрт: в Госдепе что-то сломалось
В Париже подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин
В США отменили более трех тысяч авиарейсов из-за снежной бури
Погода в Москве на 8 марта 2018 года: в Международный женский день в столице выглянет солнце
Каир одобрил создание совместной с Россией промзоны на Суэцком канале
Германия готова ответить США на введение пошлин вместе с ЕС
Киев начал опись и арест имущества «Газпрома» на Украине
Венская полиция задержала мужчину, нападавшего на прохожих с ножом
Американский генерал объявил о крупных учениях НАТО у границ России
Пентагон признал неспособность ПРО США противостоять России и Китаю
СМИ: Скрипаль, его дочь и полицейский находятся в коме