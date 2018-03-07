Пушков: Порошенко выложит "последние копейки" за нероссийский газ

7 Март 22:47 2018-03-07T22:47:51+03:00

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал президенту Украины Петру Порошенко воздержаться от угроз в адрес "Газпрома", ведь в итоге именно он больше всех потеряет от происходящих сейчас событий.

"Порошенко угрожает: мол, "Газпром" заплатит все до копейки. Первое: не следует делит шкуру ещё не убитого медведя. И второе: когда Газпром в итоге все же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится.", - написал сенатор в своем Twitter.

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. Однако российскую компанию такое решение не устроило, и она начала процедуры по расторжению контрактов с украинским концерном.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в среду 7 марта глава правительства незалежной Владимир Гройсман поручил Минюсту и "Нафтогазу" подготовиться к аресту зарубежных счетов "Газпрома", на случай если он откажется производить выплаты по арбитражу.