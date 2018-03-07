2018-03-07T23:01:08+03:00
В мире

Трамп похвастался своими успехами в качестве президента США

Так, глава государства отметил, что, только благодаря его налоговой реформе, надбавки получили более 4 млн рабочих
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента его вступления в должность по всей стране было создано около 3 млн рабочих мест, а экономические показатели, в целом, стали "часто демонстрировать рекордные результаты". Об этом американский лидер сказал во время выступления на латиноамериканской конференции в Вашингтоне.

"Американская мечта вернулась и сильна как никогда. <...> После многих лет обустройства других стран пришло время начать снова обустраивать нашу собственную", - цитирует ТАСС политика.

В ходе представления успехов своей администрации республиканец также подчеркнул значимость налоговой реформы, которая позволила сократить размер обязательных платежей государства и увеличить размер надбавок для рабочих. Так, сейчас более 4 млн человек получают дополнительные выплаты, и число таких людей продолжает расти, заявил Трамп.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что с момента вступления в должность главы государства политик также активно пытается изменить миграционную политику США.

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