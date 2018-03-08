Талибы* атаковали здание полиции в Афганистане, погибли три стража порядка
В среду вечером боевики атаковали здание полиции в афганской провинции Кандагар на юнее страны, в результате погибли трое полицейских, еще четверо получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Как рассказал начальник полиции Кандагара генерал Абдул Разик, это произошло в приграничном с Пакистаном уезде провинции Спин-Болдак. Сначала террорист-смертник на заминированной машине подорвал себя у входа в задние полицейского отдела, потом трое вооруженных мужчин ворвались внутрь и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов Афганистана. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы.
По данным издания, ответственность за атаку на полицейских уже взяли на себя боевики запрещенного в России радикального террористического движения *«Талибан».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 24 февраля террорист-смертник подорвал себя недалеко от здания посольства США в Кабуле. Тогда погиб один человек, пострадали шестеро.