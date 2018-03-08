2018-03-08T00:40:43+03:00
Происшествия

Талибы* атаковали здание полиции в Афганистане, погибли три стража порядка

Еще четверо полицейских ранены, нападавшие ликвидированы ответным огнем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Террорист-смертник на заминированном автомобиле подорвал себя у входа в задние отделения полицииТеррорист-смертник на заминированном автомобиле подорвал себя у входа в задние отделения полицииФото: REUTERS
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В среду вечером боевики атаковали здание полиции в афганской провинции Кандагар на юнее страны, в результате погибли трое полицейских, еще четверо получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Как рассказал начальник полиции Кандагара генерал Абдул Разик, это произошло в приграничном с Пакистаном уезде провинции Спин-Болдак. Сначала террорист-смертник на заминированной машине подорвал себя у входа в задние полицейского отдела, потом трое вооруженных мужчин ворвались внутрь и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов Афганистана. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы.

По данным издания, ответственность за атаку на полицейских уже взяли на себя боевики запрещенного в России радикального террористического движения *«Талибан».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 24 февраля террорист-смертник подорвал себя недалеко от здания посольства США в Кабуле. Тогда погиб один человек, пострадали шестеро.

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