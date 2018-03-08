2018-03-08T00:58:03+03:00
Спорт

Туринский "Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, победив в гостях "Тоттенхэм" 2:1

По ходу встречи итальянский гранд уступал сопернику
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов."Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.Фото: REUTERS
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В Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" в среду, 7 марта, был сыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Тоттенхэм" на своем поле принимал туринский "Ювентус". Первая игра двух клубов, прошедшая в Италии, завершилась вничью 2:2.

Ответный матч принес волевую победу "Юве" со счетом 2:1. На 39-й минуте игры хозяев поля вывел вперед Сон Хын Мин. Однако во втором тайме буквально за пару минут итальянской команде удалось перевернуть игру. На 64-й минуте Гонсало Игуаин сделал счет равным, а на 67-й еще один аргентинец Пауло Дибала забил победный гол.

Выиграв по сумме двух встреч со счетом 4:3 у "Тоттенхэма", "Ювентус" прошел в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Соперник команды будет определен по результатам жеребьевки.

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