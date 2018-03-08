Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами Андрея Дементьева

СЕГОДНЯ 00:57 2018-03-08T01:30:31+03:00

Президент России отметил, что читать стихи в честь прекрасной половины человечества в этот день – замечательная традиция [видео]

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Глава нашего государства Владимир Путин поздравил всех женщин России с 8 марта, процитировав строки современного поэта Андрея Дементьева. Президент отметил, что читать стихи в честь прекрасной половины человечества в этот день – замечательная традиция.

Обращаясь к женщинам в канун Международного женского дня, он отметил, что в этот праздник весеннее настроение создают «улыбки, цветы и искреннее чувства, всё это – для вас, дорогие женщины».

Как сказал Владимир Путин, «мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью». 8 марта все мужчины поздравляют своих мам, бабушек, жен, дочерей, подруг и коллег, дарят подарки.

«Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу в работе и семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером. Мы знаем, что сердце женщины самое верное, ее прощение самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична», - сказал президент.

Он подчеркнул, что «вырастить и воспитать ребенка – это счастье и ответственность, и тем более ценен труд многодетных матерей», в том числе «тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей».

Владимир Путин: Я знаю, что все женщины прекрасны .Президент поздравил женщин России с Международным женским днем 8 марта и прочитал стихотворение Андрея Дементьева

«Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев», - сказал Владимир Путин и продекламировал:

«Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею, и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нем.

Не их наряды или профиль римский, —

Нас покоряет женская душа.

И молодость ее… И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту».

Стоит отметить, что в прошлом году президент, поздравляя женщин с их праздником, процитировал строки поэта Серебряного века Константина Бальмонта.

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