"Манчестер Сити" уступил 1:2 "Базелю", но прошел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 01:04 2018-03-08T01:05:03+03:00

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В среду, 7 марта, в Англии состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и швейцарским "Базелем". Гости к неожиданности многих одержали волевую победу над именитым британским грандом.

На 8-й минуте матча Габриэл Жезус вывел "МанСити" вперед 1:0. Но на 17-й Мохамед Эльюнусси сравнял счет - 1:1. Он оставался равным вплоть до 71-й минуты поединка. Покуда Михаэль Ланг не забил победный гол в ворота хозяев поля.

"Базель" завершает свои выступления в Лиге Чемпионов, одержав гостевую победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:1. В первой игре, которая состоялась в Швейцарии, команда из Англии победила 4:0 своих сопеников.

По сумме двух встреч именно "Сити" проходит в следующий раунд турнира. Соперник команды Пепа Гвардиолы будет определен по результатам жеребьевки.