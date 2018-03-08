2018-03-08T01:25:40+03:00
Спорт

Роберто Манчини: "Отсутствие Паредеса не станет проблемой для "Зенита"

Наставник "сине-бело-голубых" прокомментировал отсутствие аргентинского игрока в заявке на игру Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Аргентинский футболист не сыграет против "Лейпцига" в матче Лиги Европы.Аргентинский футболист не сыграет против "Лейпцига" в матче Лиги Европы.Фото: REUTERS
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Питерскому "Зениту" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейцпцига" не сможет помочь один из лидеров центра поля Леандро Паредес. Футболиста не взяли на игру в Германию, но его отдых не должен стать проблемой для игры питерцев, считает главный тренер "Зенита" Манчини.

- Отсутствие Паредеса будет для "Зенита" проблемой, это важный для нас игрок, но из-за этого не стоит ожидать от "Зенита" оборонительный игры, ведь это не наш футбол и не наш менталитет. Паредес отличается от всех наших полузащитников, он игрок другого типа, но это не повод менять свой стиль, - заявил главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Напомним, что игра "Лейпциг" - "Зенит" пройдет в Германии в четверг, 8 марта. Поединок стартует в 23:05 по московскому времени. После этого поединка команда Роберто Манчини планирует остаться в Германии, чтобы к субботе отправиться в Ростов-на-Дону на матч очередного тура чемпионата России по футболу против "Ростова".

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