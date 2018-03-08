Диего Симеоне: "Мне нравится игра близнецов в "Локомотиве"
Главный тренер мадридского "Атлетико" похвалил игру братьев Миранчуков, забыв как их зовут
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.Фото: REUTERS
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Накануне первой игры 1/8 финала Лиги Европы между испанским "Атлетико" и московским "Локомотивом" наставник мадридцев Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от игры соперников. Особо он отметил братьев Алексея и Антона Миранчуков. Не назвав, правда, их по имени и фамилии:
- Мне нравятся близнецы из «Локомотива». Оба хорошо играют. И того, и другого отличают отличные физические данные. Один — правша, другой — левша. Извините, что без имен и фамилий, просто боюсь ошибиться, - заявил главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.
Напомним, что игра между испанским "Атлетико" и московским "Локомотивом" состоится 8 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.