Диего Симеоне: "Мне нравится игра близнецов в "Локомотиве"

СЕГОДНЯ 01:33 2018-03-08T01:33:25+03:00

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Накануне первой игры 1/8 финала Лиги Европы между испанским "Атлетико" и московским "Локомотивом" наставник мадридцев Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от игры соперников. Особо он отметил братьев Алексея и Антона Миранчуков. Не назвав, правда, их по имени и фамилии:

- Мне нравятся близнецы из «Локомотива». Оба хорошо играют. И того, и другого отличают отличные физические данные. Один — правша, другой — левша. Извините, что без имен и фамилий, просто боюсь ошибиться, - заявил главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Напомним, что игра между испанским "Атлетико" и московским "Локомотивом" состоится 8 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.