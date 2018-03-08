Американский генерал объявил о крупных учениях НАТО у границ России

СЕГОДНЯ 04:58 2018-03-08T05:15:36+03:00

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В октябре страны НАТО проведут крупные военные учения у границ России, в масштабных маневрах под названием «Единый трезубец – 2018» (Trident Juncture) примут участие порядка 45 тысяч человек.

Об этом сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер в среду, 7 марта, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей конгресса по ассигнованиям. Он подчеркнул, что это будут, «возможно, самые большие учения с участием амфибий», будут задействованы десятки кораблей и самолетов.

При этом американский генерал заявил, что в связи с маневрами он ожидает «демаршей и других действий со стороны Российской Федерации».

«Но я думаю, это демонстрирует серьезность (американской) стратегии, а также что наши европейские союзники по НАТО хотят видеть наше присутствие там (в Европе), и нашу приверженность их защите», - приводит слова Неллера ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 7 марта в акваторию Черного моря вошел большой десантный корабль Военно-морских сил США Oak Hill (LSD 51), на борту которого находятся около 500 американских морпехов. Он направляется в Румынию на учения «Весенний шторм 2018».

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