Германия готова ответить США на введение пошлин вместе с ЕС

СЕГОДНЯ 06:25 2018-03-08T06:39:06+03:00

Но сначала в Берлине предлагают посмотреть, в каком виде будут реализованы заявления Трампа о пошлинах на сталь и алюминий

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Германия готова вместе с другими странами Евросоюза принять ответные меры, если Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на сталь и алюминий из Европы, но сначала предлагает подождать и посмотреть, как именно Вашингтон будет реализовывать заявления президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, отметив, что это пока лишь не более, чем «устные заявления» главы Белого дома.

«Сначала посмотрим, в каком виде заявления (американского) президента будут претворены в жизнь, и потом в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, с нашими близкими партнерами по ЕС будем обсуждать, как на это реагировать», - приводит ТАСС слова представителя кабмина ФРГ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%) 1 марта, позже он сказал, что этого смогут избежать Канада и Мексика, если будет пересмотрено Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). В Еврокомиссии выразили надежду, что эти пошлины не будут касаться и европейских экспортеров.