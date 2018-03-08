Германия готова ответить США на введение пошлин вместе с ЕС
Германия готова вместе с другими странами Евросоюза принять ответные меры, если Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на сталь и алюминий из Европы, но сначала предлагает подождать и посмотреть, как именно Вашингтон будет реализовывать заявления президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, отметив, что это пока лишь не более, чем «устные заявления» главы Белого дома.
«Сначала посмотрим, в каком виде заявления (американского) президента будут претворены в жизнь, и потом в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, с нашими близкими партнерами по ЕС будем обсуждать, как на это реагировать», - приводит ТАСС слова представителя кабмина ФРГ.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%) 1 марта, позже он сказал, что этого смогут избежать Канада и Мексика, если будет пересмотрено Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). В Еврокомиссии выразили надежду, что эти пошлины не будут касаться и европейских экспортеров.