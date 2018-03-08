Каир одобрил создание совместной с Россией промзоны на Суэцком канале
Кабинет министров Египта одобрил создание совместной с Россией промышленно-индустриальной зоны в районе Порт-Саида на Суэцком канале, сообщает египетская газета Al Ahram со ссылкой на заявление премьера страны Шерифа Исмаила.
По его словам, ожидается, что первоначальный объем инвестиций в инфраструктуру российско-египетской промзоны составит около 190 миллионов долларов, а в перспективе он достигнет семи миллиардов долларов. Кроме того, глава правительства Египта надеется, что проект позволит создать 35 тысяч новых рабочих мест.
После того, как протокол о создании промзоны утвердило египетское правительство, документ должен будет согласовать Госсовет (Высший административный суд).
Как ранее сообщал сайт kp.ru, о строительстве совместной промышленно-индустриальной зоны в районе Суэцкого канала еще в 2014 году договорились президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.