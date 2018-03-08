Каир одобрил создание совместной с Россией промзоны на Суэцком канале

СЕГОДНЯ 06:57 2018-03-08T07:27:21+03:00

Теперь после кабмина протокол о строительстве промышленно-индустриальной зоны должен утвердить Госсовет Египта

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Кабинет министров Египта одобрил создание совместной с Россией промышленно-индустриальной зоны в районе Порт-Саида на Суэцком канале, сообщает египетская газета Al Ahram со ссылкой на заявление премьера страны Шерифа Исмаила.

По его словам, ожидается, что первоначальный объем инвестиций в инфраструктуру российско-египетской промзоны составит около 190 миллионов долларов, а в перспективе он достигнет семи миллиардов долларов. Кроме того, глава правительства Египта надеется, что проект позволит создать 35 тысяч новых рабочих мест.

После того, как протокол о создании промзоны утвердило египетское правительство, документ должен будет согласовать Госсовет (Высший административный суд).

Как ранее сообщал сайт kp.ru, о строительстве совместной промышленно-индустриальной зоны в районе Суэцкого канала еще в 2014 году договорились президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.