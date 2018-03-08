Погода в Москве на 8 марта 2018 года: в Международный женский день в столице выглянет солнце

СЕГОДНЯ 07:05 2018-03-08T07:05:42+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 8 марта 2018 года. Судя по всему, как и обещали специалисты, в эти праздничные выходные весна будет только на календаре. Так, в Международный женский день температура воздуха в столице составит -3…-5 градусов. Между тем ожидается переменная облачность без осадков: то есть в четверг в мегаполисе все-таки выглянет солнце. Ветер же будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами не исключен небольшой снег.

Кстати, напомним, в конце зимы и начале весны Москва пережила целых два рекордных снегопада. Как сообщал сайт kp.ru, в самом начале февраля на город обрушился настоящий «снегопад века»: за два дня высота сугробов в столице выросла до 55 сантиметров.

А 4 марта мегаполис накрыл снегопад, который стал самым сильным для этого мартовского дня за всю историю метеонаблюдений, то есть за 123 года.