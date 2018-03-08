СЕГОДНЯ 07:24 2018-03-08T07:24:38+03:00

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода в США вряд ли улучшится Фото: REUTERS

Причем, по прогнозам, в ближайшее время погода вряд ли улучшится

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В США отменили более трех тысяч авиарейсов из-за снежной бури, обрушившейся на восточное побережье страны в минувшую среду, 7 марта.

По последним данным портала FlightAware, неблагоприятные погодные условия привели к отмене 3218 вылетов, кроме того, еще 11490 рейсов задержали. В частности, только из аэропорта имени Джона Кеннеди, который находится в Нью-Йорке, 7 марта в связи с погодными условиями не вылетели 467 самолетов.

Между тем в Национальной метеослужбе США отмечают, что в ближайшее время погода вряд ли улучшится. Как сообщал сайт kp.ru, ранее американские метеорологи распространили предупреждение о снежной буре, которое будет действовать до 9 марта включительно. Ожидается, что к тому времени толщина снежного покрова на северо-востоке Соединенных Штатов превысит 30 сантиметров.