В Париже подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин

СЕГОДНЯ 07:45 2018-03-08T07:45:42+03:00

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В преддверии Международного женского дня в Париже прошла акция в поддержку движения по защите прав женщин. В среду вечером, 7 марта, на Эйфелевой башне появилась световая надпись #Maintenant On Agit («#Пришло время действовать) - именно так называется французская организация, которая борется за права представительниц прекрасного пола.

Причем перед акцией с речью выступили министр культуры Пятой республики Франсуаз Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго. В ходе своих выступлений они осудили насилие в отношении слабого пола, передает Agence France-Presse.

Отметим, в Париже часто реагируют таким образом на происходящее в мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае прошлого года Эйфелева башня вообще погасла в знак скорби по жертвам теракта в Манчестере. Кроме того, тогда выключали освещение еще на одной достопримечательности французской столицы - небоскребе «Монпарнас».