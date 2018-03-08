Посольство РФ о заявлениях Хезер Науэрт: в Госдепе что-то сломалось

СЕГОДНЯ 08:06 2018-03-08T08:06:19+03:00

В частности, диппредставительство нашей страны ответило на «дезинформацию об организации встречи» Лаврова и Тиллерсона

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Посольство России в США прокомментировало последние заявления официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт. В частности, диппредставительство нашей страны ответило на «дезинформацию об организации встречи» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как отметили российские дипломаты, раньше они никогда не сомневались в том, что Науэрт следит за событиями, которые происходят в мире. «Однако в последнее время в Госдепе как будто что-то сломалось», - заметили в нашем посольстве.

«Мы слышим поток фейковых новостей - о жестокости России в отношении мирного населения Сирии, о газовом «героизме» (президента Украины Петра) Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения «Оскаром» истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, — дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран», - пояснили в дипломатическом представительстве РФ RT.

Между тем российские дипломаты все же поздравили сотрудниц Госдепа с 8 марта.

Кстати, напомним, ранее в посольстве РФ в США уже высказывались о заявлениях Науэрт. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля там назвали предвзятыми слова представителя Госдепа об астанинском процессе.