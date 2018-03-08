Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство

СЕГОДНЯ 08:20 2018-03-08T08:20:59+03:00

В настоящее время экс-полковник и его дочь находятся в критическом состоянии

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Скотланд-Ярд назвал отравление бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покушением на убийство‍. Как уточнили в лондонской полиции, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом, и в настоящее время они находятся в критическом состоянии.

Что касается полицейского, который первым прибыл на место происшествия, то его состояние врачи также оценивают как тяжелое. «Мы также можем подтвердить, что офицер полиции Уилтшира, который был задействован в операции полицейского реагирования, тоже находится в тяжелом состоянии и получает интенсивную терапию», - приводит слова главы антитеррористического отдела полиции Лондона Марка Роули официальный Twitter Скотланд-Ярда.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра в английском Солсбери. А чуть позднее появилась информация о том, что их обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом. По данным СМИ, в настоящее время экс-полковник, его дочь и полицейский, который первым прибыл на место отравления, находятся в коме.