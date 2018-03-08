США заявили о готовности согласовать с РФ новую дату переговоров по стратегической стабильности

СЕГОДНЯ 08:55 2018-03-08T08:55:09+03:00

При этом в Госдепе выразили разочарование по поводу несостоявшейся встречи в Вене

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Замгоссекретаря США по политическим делам Томас Шэннон заявил о готовности Вашингтона договориться с Москвой о дате и месте проведения очередного раунда переговоров по стратегической стабильности. Между тем дипломат не стал называть предпочтительную для его страны дату встречи, отметив, что американские власти ждут предложений от России.

«Мы абсолютно открыты для переноса этих переговоров. Мы очень хотели бы услышать (предложения от) наших российских друзей, чтобы мы смогли провести переговоры», - сказал Шэннон в интервью ТАСС, выразив при этом разочарование по поводу того, что не удалось провести переговоры в Вене, которые были намечены на 6-7 марта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, наша страна сочла невозможным организацию нового раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях после того, как США сорвали российско-американские консультации по безопасности в киберпространстве.