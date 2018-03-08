2018-03-08T09:46:48+03:00
В мире

СМИ: представитель Южной Кореи отправится в США с «секретным посланием» от КНДР

Ранее Сеул обнародовал не все заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые тот сделал во время переговоров в Пхеньяне
Дарья ИВАШКИНА
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Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с южнокорейскими представителями состоялась 5 марта в ПхеньянеВстреча лидера КНДР Ким Чен Ына с южнокорейскими представителями состоялась 5 марта в ПхеньянеФото: REUTERS
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В четверг, 8 марта, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что после первой в истории встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с представителями Сеула, которая состоялась 5 марта, в США направился начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен. По некоторым данным, он должен проинформировать Вашингтон о прошедших переговорах и передать американским властям личное послание от главы Северной Кореи.

По информации агентства Kyodo, в этом секретном послании говорится о готовности Пхеньяна к самому откровенному диалогу с Соединенными Штатами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча Ким Чен Ына с южнокорейскими представителями состоялась 5 марта в Пхеньяне. Тогда глава КНДР согласился работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове, а также высказался по поводу отношений с США. Между тем Сеул обнародовал не все заявления северокорейского лидера.

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