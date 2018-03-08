«Нафтогаз» обвинил украинцев в чрезмерном потреблении газа

СЕГОДНЯ 10:39 2018-03-08T10:39:33+03:00

По мнению главы украинской компании, именно обычные граждане незалежной виноваты в нынешнем тяжелом положении его предприятия

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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, выступая в четверг, 8 марта, на нефтегазовой конференции CERAWeek, назвал виновных в нынешнем тяжелом положении компании.

По его словам, к плачевной ситуации привели решения бывшего руководства страны, «наслаждавшегося сильной поддержкой из России». Кроме того, Коболев считает, что виноваты и обычные граждане незалежной, которые расходовали газ сверх меры, так как стоимость голубого топлива для домохозяйств «была со скидкой 95% от его рыночной цены».

«У нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной», - приводит слова главы «Нафтогаза» сайт правительства незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны «прикрутить» газ. Стоит отметить, что экономить голубое топливо потребовалось из-за расторжения контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».