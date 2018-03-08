2018-03-08T10:39:33+03:00
Политика

«Нафтогаз» обвинил украинцев в чрезмерном потреблении газа

По мнению главы украинской компании, именно обычные граждане незалежной виноваты в нынешнем тяжелом положении его предприятия
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments45
Фото: пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»Фото: пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»
Изменить размер текста:

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, выступая в четверг, 8 марта, на нефтегазовой конференции CERAWeek, назвал виновных в нынешнем тяжелом положении компании.

По его словам, к плачевной ситуации привели решения бывшего руководства страны, «наслаждавшегося сильной поддержкой из России». Кроме того, Коболев считает, что виноваты и обычные граждане незалежной, которые расходовали газ сверх меры, так как стоимость голубого топлива для домохозяйств «была со скидкой 95% от его рыночной цены».

«У нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной», - приводит слова главы «Нафтогаза» сайт правительства незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны «прикрутить» газ. Стоит отметить, что экономить голубое топливо потребовалось из-за расторжения контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Антон Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии
Тайская порнозвезда подала на развод в страхе, что секс убьет ее мужа
Церемония инаугурации президента Чехии Милоша Земана прошла в Праге
В посольстве РФ поддержали позицию главы МВД Британии по делу Скрипаля
Марш женщин в Киеве завершился избиениями и обливанием зеленкой
Отравленный вместе со Скрипалем полицейский вышел из комы
Участники силовой операции в Донбассе вернули Порошенко свои медали
Исламисты в Восточной Гуте обстреляли из минометов российских журналистов
Армия Турции взяла под контроль крупнейший город сирийского Африна
Пучдемон рассказал об истинных причинах своей борьбы за независимость Каталонии
Турция и Ирак проведут совместную силовую операцию против курдов
Собчак назвала глупостью свое попадание в базу данных "Миротворца"
Дональд Трамп пообещал для «настоящих друзей» США «большую гибкость» в вопросе пошлин
Пассажиркам московского автобуса подарили 750 тюльпанов
Охранник имения Порошенко покончил с собой прямо на посту
Правительство России утвердило реестр коррупционеров
С европейских счетов пропали замороженные 10 млрд евро Каддафи
Посольство России в США поздравило с 8 марта сотрудниц Госдепа
Американские танкисты дали оценку российской "Армате"
В воротах "Атлетико" в матче против "Локомотива" не будет Облака
Лавров назвал неоимперским ходом вмешательство США в дела других стран
Украинские неонацисты пригрозили сорвать выборы президента России
Глава МИД Турции рассказал о сроках завершения операции в сирийском Африне
Порошенко предрек России «разрушение» из-за газового спора
Владелец подлодки "Наутилус" отрицает обвинения в убийстве журналистки
Слуцкий извинился перед женщинами за причиненные "переживания"