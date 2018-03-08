2018-03-08T11:01:45+03:00
Происшествия

Из гранатомета расстреляли ресторан в Киеве

В здании начался пожар, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В столь поздний час ресторан не работал, поэтому никто не пострадалВ столь поздний час ресторан не работал, поэтому никто не пострадалФото: скриншот видео
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Киевский ресторан «Лео» был обстрелян в ночь на 8 марта. Инцидент произошел в центре украинской столицы на улице Владимирской. Неизвестные выстрелили несколько раз из ручного гранатомета.

В результате ЧП в предприятии общественного питания были выбиты практически все окна. В столь поздний час ресторан не работал, поэтому никто не пострадал. Однако в результате попадания снаряда начался пожар, площадь которого составила порядка 500 кв. метров, - сообщают местные СМИ.

В считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные и полиция. Сам ресторан и территория вокруг него оцеплены. Работает несколько следственно-оперативных групп. В десятках метров от здания уже найдена отстрелянная пусковая труба гранатомета (тубус). Ведутся поиски причастных к инциденту. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 7 марта в Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты. Осколок гранаты ранил прохожего, которым оказался экс-сотрудник «Беркута».

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