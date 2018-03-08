Невеста принца Гарри американка Меган Маркл решила поменять веру ради любимого

СЕГОДНЯ 12:00 2018-03-08T12:00:57+03:00

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Ради того, чтобы пойти под венец со своим возлюбленным принцем британской короны Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл приняла решение сменить веру и приобщиться к лону англиканской церкви. Существующие правила не обязывают невесту принца крови менять веру. Однако, как заявила Маркл в ноябре 2017 года, она хочет пойти на такой шаг в знак уважения к королевскому семейству.

Тайный обряд крещения прошел 8 марта в Королевской часовне Букингемского дворца в Лондоне и занял не более часа. Таинство провел архиепископ Кентерберийский, с использованием воды из священной реки Иордан, сообщает Daily Mail.

Помимо невесты и церковного прелата, на церемонии были только несколько помощников архиепископа, будущий супруг, а также принц Чарльз и его вторая супруга Камилла, герцогиня Корнуольская. Стоит отметить, что ранее Маркл была убежденной протестанткой.

Торжественная свадебная церемония Гарри и Меган назначена на 19 мая. Уже известно, что это будет не скромное семейное торжество. Принять участие в процессии следования кареты с молодоженами и понаблюдать за свадебным кортежем смогут все подданные Британского королевства.