Невеста принца Гарри американка Меган Маркл решила поменять веру ради любимого
Ради того, чтобы пойти под венец со своим возлюбленным принцем британской короны Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл приняла решение сменить веру и приобщиться к лону англиканской церкви. Существующие правила не обязывают невесту принца крови менять веру. Однако, как заявила Маркл в ноябре 2017 года, она хочет пойти на такой шаг в знак уважения к королевскому семейству.
Тайный обряд крещения прошел 8 марта в Королевской часовне Букингемского дворца в Лондоне и занял не более часа. Таинство провел архиепископ Кентерберийский, с использованием воды из священной реки Иордан, сообщает Daily Mail.
Помимо невесты и церковного прелата, на церемонии были только несколько помощников архиепископа, будущий супруг, а также принц Чарльз и его вторая супруга Камилла, герцогиня Корнуольская. Стоит отметить, что ранее Маркл была убежденной протестанткой.
Торжественная свадебная церемония Гарри и Меган назначена на 19 мая. Уже известно, что это будет не скромное семейное торжество. Принять участие в процессии следования кареты с молодоженами и понаблюдать за свадебным кортежем смогут все подданные Британского королевства.