2018-03-08T12:13:58+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв Волкера вводить санкции за поездки в Крым

По мнению сенатора Сергея Цекова, спецпредставитель США «объединился с украинской радикальной политической верхушкой»
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали призыв спецпредставителя госдепа США Курта Волкера вводить санкции за поездки в Крым.

Как считает член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, подобные заявления американского дипломата говорят о том, что он «объединился с украинской радикальной политической верхушкой». «В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», - подчеркнул сенатор.

Также политик выразив мнение, что от деятельности Волкера «ничего хорошего ожидать уже не стоит». Как заметил Цеков, представитель Соединенных Штатов так и не смог дать адекватную оценку случившемуся на полуострове в 2014 году. «Он так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории . <…> Поэтому ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности. Это и раньше было понятно, но чем дальше, тем более радикальные заявления он делает», - сказал Сергей Цеков в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 8 марта, Волкер призвал Вашингтон ужесточить санкции против России и начать вводить ограничительные меры за посещение Крыма.

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