МИД Франции: Россия - великая держава, и ее необходимо уважать

СЕГОДНЯ 12:38 2018-03-08T12:38:55+03:00

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Между Россией и Францией в настоящее время налажен стабильный и хороший контакт на уровне высшего руководства стран. Что, по сути, позволит преодолеть кризис в отношениях, который начался после событий на Украине, и последовавшими за ними санкциями ЕС в отношении Москвы. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По мнению главы французского внешнеполитического ведомства, его страна всегда уважительно относилась к России и продолжит это делать и в будущем. "Россия - это великая держава, которую необходимо уважать, которая обладает большой мощью ", - сказал министр.

Однако, как посетовал Жан-Ив Ле Дриан, Париж все же беспокоит внешнеполитический курс, проводимый Москвой в последнее время. "Это касается как Украины, так и того, что Россия не очень понимает всю ответственность в сирийском вопросе. Мы ожидаем от России, что она будет на высоте своей ответственности в деле урегулирования сирийского кризиса, и это относится не только к гуманитарным вопросам дня сегодняшнего, но и политическим вопросам завтрашнего дня, которые позволят Сирии вновь обрести стабильность", - заявил министр.

Глава МИД Франции призвал Россию быть более гибкой в вышеприведенных вопросах. И работать в непосредственном контакте со своими европейскими партнерами, передает слова политика французский телеканал C News.

Президент Франции Эммануель Макрон прибудет в мае в Россию с государственным визитом. Он встретится с главой российского государства Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, и обсудит ряд политических и экономических вопросов между двумя странами.